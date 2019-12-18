Размер госпошлины, установленной в Азербайджане для повторного участия в приемных экзаменах, не слишком высокий.

Об этом сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По ее словам, каждый выпускник имеет шанс для участия в приемных экзаменах на бесплатной основе: "Оплата за этот экзамен осуществляется за счет государственного бюджета. Каждый выпускник, который впервые участвует в приемных экзаменах, участвует в них бесплатно. Пошлину для участия в экзамене платят только те, кто хочет использовать второй шанс".

Она добавила, что делегация, приехавшая в Азербайджан из Узбекистана, отметила, что в Узбекистане размер этой пошлины составляет половину заработной платы.

Аббасзаде добавила, что размер пошлины зависит от средств, затраченных на осуществление процесса по подготовке и проведению экзамена.

По ее словам, учителя, которые проверяют результаты новых видов экзаменов, выражают недовольство зарплатой, которую они получают. Поэтому размер этой пошлины снизить невозможно.