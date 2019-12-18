Восемнадцатого декабря в селе Дявядабаны Губинского района 605 частных домов были обеспечены подачей природного газа, передает Day.Az со ссылкой производственное объединение (ПО) "Азеригаз".

В селе было проложено 33,516 тысячи метров газовых труб различного диаметра, а в домах установлены газовые регуляторы и счетчики.

В селе Гаджиахмедли Бардинского района 62 частных дома были обеспечены природным газом.

В рамках проведенных работ были проложены новые газовые линии с использованием труб различного диаметра длиной 5,358 тысячи метров.

В Баку была осуществлена подача природного газа 117 домам нового массива в поселке 28 мая Бинагадинского района.

Отметим, что ПО "Азеригаз" осуществляет транспортировку, распределение и продажу природного газа на территории Азербайджана. "Азеригаз" также обеспечивает транспортировку природного газа, добываемого SOCAR, в Иран, Грузию и Россию.