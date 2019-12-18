Каким автомобилям водители чаще всего отдают предпочтение? В каком состоянии сейчас автомобильный рынок?

Как передает Day.Az со ссылкой на Musavat.com, сотрудники "İctimai Tv" побывали на автомобильном рынке, чтобы найти ответы на данные вопросы.

По словам продавцов, покупатели чаще выбирают те автомобили, с которыми лучше знакомы, что в свою очередь является причиной подорожания автомобилей старых выпусков.

"Автомобиль за 10 тысяч манатов продается на авторынке за 20 тысяч манатов", - сказал один из продавцов.