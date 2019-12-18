Таможенники предотвратили продажу крупной партии пиротехники - ФОТО
Азербайджанские таможенники предотвратили реализацию на территории страны незаконно ввезенных петард и других пиротехнических средств, сообщили Qafqazinfo в пресс-службе Государственного таможенного комитета (ГТК), передает Day.Az.
Так, на основании поступившей оперативной информации сотрудники Главного оперативного и следственного управления ГТК провели оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых в поселке Бина в припаркованном автомобиле "Богдан -21140" были найдены картонные коробки с петардами и пиротехническими средствами.
В ходе опроса водителя он заявил, что у него дома также хранятся петарды и пиротехнические средства. В ходе досмотра автомобиля и дома водителя были найдены 671 тысяча 647 петард и пиротехнических средств.
По факту ведется расследование.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре