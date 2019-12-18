Новая модель экзаменов, разрабатываемая для приема в вузы, заключается в оценивании необходимых в XXI веке знаний. Очень важно оценивание математического и логического мышления, навыков работы с текстом, письма и других знаний, предусмотренных в этой модели.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на конференции "Новая модель экзамена: реформы, результаты и ожидания" сказал министр образования Джейхун Байрамов.

По его словам, смена моделей экзаменов - не частый процесс в системе образования.

"Говоря об экзаменах, на протяжении многих лет мы уделяли внимание таким принципам, как беспристрастность, справедливость экзамена. Естественно, это очень важно. В то же время необходимо отметить, что знания могут быть забыты если их долго не экзаменовать.

Поэтому, рассматривая востребованные на современном рынке труда критическое мышление, нестандартный подход, способность работать в команде, математическое мышление, креативность и другие качества, становится ясно, что есть направления, по которым выпускники отстают. С учетом вышесказанного, считаю, что есть серьезная нужда во внедрении новой модели экзаменов. Министерство образования в последние годы тесно взаимодействует в этом направлении с Государственным экзаменационным центром", - сказал Байрамов.

По его словам, крайне важно оценивать уровень обучения, полученного в течение 11 лет, и учитывать эти результаты при приеме на следующую ступень образования.

"Согласно опросу Центра социальных исследований, 60 процентов респондентов очень позитивно отнеслись к идее создания такой связи между вузом и средней школой, предусмотренной в новой модели экзаменов", - отметил Джейхун Байрамов.