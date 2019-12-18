https://news.day.az/society/1186713.html Посол США посетил Сальян - ФОТО
Посол США посетил Сальян - ФОТО
Посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер посетил Сальянский район.
Как сообщили Trend в посольстве, дипломат встретился с главой Исполнительной власти Сальянского района Севиндиком Хатемовым, побывал в Ширванском национальном парке и посетил сальяно-американский уголок для встречи с местными студентами.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре