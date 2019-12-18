Посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер посетил Сальянский район.

Как сообщили Trend в посольстве, дипломат встретился с главой Исполнительной власти Сальянского района Севиндиком Хатемовым, побывал в Ширванском национальном парке и посетил сальяно-американский уголок для встречи с местными студентами. 

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