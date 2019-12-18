https://news.day.az/society/1186756.html В Баку изменена схема движения маршрутного автобуса
В Баку изменена схема движения маршрутного автобуса
Движение транспортных средств по улице 14 Июля в поселке Ени Сураханы будет ограничено.
Как передает Day.Az со ссылкой на Бакинское транспортное агентство, ввиду ограничения движения транспортных средств по улице 14 Июля в поселке Ени Сураханы в связи с ремонтно-установочными работами ОАО "Азерсу", схема движения регулярного маршрута 104 и другого автотранспорта будет организована через альтернативные улицы.
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