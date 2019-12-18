Движение транспортных средств по улице 14 Июля в поселке Ени Сураханы будет ограничено.

Как передает Day.Az со ссылкой на Бакинское транспортное агентство, ввиду ограничения движения транспортных средств по улице 14 Июля в поселке Ени Сураханы в связи с ремонтно-установочными работами ОАО "Азерсу", схема движения регулярного маршрута 104 и другого автотранспорта будет организована через альтернативные улицы.