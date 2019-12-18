https://news.day.az/society/1186768.html Грузовик проехался по Mitsubishi, трое погибших - чудовищное ДТП в Евлахе
Грузовик проехался по Mitsubishi, трое погибших - чудовищное ДТП в Евлахе
Три человека погибли в результате столкновения грузовика с легковым автомобилем в городе Евлах.
Об этом, как передает Day.Az, говорится в сообщении пресс-службы МЧС.
"В селе Гойунбинеси города Евлах столкнулись грузовой автомобиль марки Hyundai и легковой автомобиль марки Mitsubishi.
Привлеченный на место происшествия спасательные силы Аранского регионального центра МЧС извлекли тела Мусави Эльмана Аббас оглу (1974 г.), Рустамова Джалала Шаша оглу (1975 г.) и еще одного человека (личность уточняется) из деформированного транспортного средства и передали по назначению", - говорится в сообщении.
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