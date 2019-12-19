Аннулированы полномочия Исполнительной власти районов города Баку в сферах сноса и реконструкции жилых зданий, а также нежилых объектов социального и другого назначения, портящих внешний облик города, находящихся в аварийном состоянии и не соответствующих действующим нормам градостроительства разработка и утверждение детальных планов территорий и участков, а также утверждения проектов жилых зданий и нежилых объектов, выдачи разрешений строительству и сдачи строительного объекта в эксплуатацию, передачи в этих целях в постоянное пользование и аренду земельных участков, находящихся в государственной собственности.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, Кабинет министров в связи с этим аннулировал решения "О дополнительных мерах по ускорению социально-экономического развития Сабунчинского района города Баку" от 8 октября 2015 года, "О дополнительных мерах по ускорению социально-экономического развития Бинагадинского и Гарадагского районов города Баку" от 22 января 2016 года, "О дополнительных мерах по ускорению социально-экономического развития Сураханского, Насиминского, Хатаинского, Наримановского, Низаминского, Ясамальского, Сабаильского, Пираллахинского, Хазарского районов города Баку" от 25 февраля 2016 года.

Отметим, что согласно решениям Кабмина, упраздненные полномочия были предоставлены ИВ районов города Баку сроком на пять лет.

Следует также отметить, что срок указанных полномочий ИВ Сабунчинского района истекал 20 октября 2020 года, ИВ Бинагадинского и Гарадагского районов - 22 января 2021 года, ИВ Сураханского, Насиминского, Хатаинского, Наримановского, Низаминского, Ясамальского, Сабаильского, Пираллахинского, Хазарского районов - 25 февраля 2021 года.