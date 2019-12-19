https://news.day.az/society/1186832.html В бакинском поселке будут перебои в подаче воды
В бакинском поселке будут перебои в подаче воды
Сегодня в течение дня будут перебои в подаче воды в пос. Кешля Низаминского района Баку.
Об этом Day.Az сообщает в четверг со ссылкой на ОАО "Азерсу" (водный оператор).
Согласно информации, это связано с переносом водопроводных линий в рамках работ по реконструкции, проводимых на территории.
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