Сегодня в течение дня будут перебои в подаче воды в пос. Кешля Низаминского района Баку.

Об этом Day.Az сообщает в четверг со ссылкой на ОАО "Азерсу" (водный оператор).

Согласно информации, это связано с переносом водопроводных линий в рамках работ по реконструкции, проводимых на территории.