Это не секрет, что в нашей стране проводятся мероприятия с глобальным масштабом, которое стало уже традицией. Азербайджан, который был золотым кольцом, объединяющим тюркский мир на протяжении всей истории и сегодня продолжает делать это. Об этом заявил председатель партии "Ени Азербайджан" города Гянджа, член рабочей группы по межпарламентским связям между Азербайджаном и Турцией Нагиф Гамзаев. Он отметил, что 9-е пленарное заседание Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (Тюрк ПА) проводится по инициативе Милли Меджлиса Азербайджанской Республики в городе Баку, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Очередной международный успех нашей страны сохранится в нашей истории благодаря событию, в котором председательство организацией передано Великим национальным собранием Турции Милли Меджлису Азербайджана. Азербайджан имеет богатый опыт председательства во влиятельных организациях. Наша страна возглавляла Совет безопасности ООН, который является одним из его высших органов.

В Баку прошел 7-й саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств, а также 18-й саммит Движения неприсоединения, впоследствии которых председательство перешло к Азербайджану

Это является логическим следствием растущего влияния нашей страны на международной арене, его тесного участия в мировых процессах и в то же время его вклада в восстановление мира, достойного выполнения своей миссии возглавлением влиятельных организаций.

Отношения, установленные между тюркоязычными странами, а также построение связей всегда является одним из приоритетных направлений во внешней политике Азербайджана. Международные проекты, инициированные Азербайджаном, не только объединяют тюркоязычные страны, но и способствуют объединению тюркских государств. Сегодня железнодорожная линия Баку-Тбилиси-Карс, соединяющая Азию с Европой, используется Азербайджаном, Казахстаном и Турцией. В будущем ожидается присоединение других тюркоязычных стран к гигантской инфраструктуре.

Нефтегазопроводы приносят пользу Турции как транзитной стране. Энергетические проекты, реализуемые по инициативе нашей страны, оказывают положительное влияние на экспортный потенциал Казахстана и Туркменистана. Турецкий фонд культуры и наследия, действующий при Совете Турции, также был создан по инициативе Азербайджана.

Это еще раз показывает, что Азербайджан уделяет большое внимание не только политической сфере, но и экономическим вопросам мирового значения, сотрудничеству с тюркоязычными странами и вовлечению их в международные проекты. Проведение 9-го пленарного заседания Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (Тюрк ПА) в Баку, переход председательства к Азербайджану создаст условия для дальнейшего роста роли нашей страны в формировании Тюркского союза, сотрудничества и расширения связей между тюркскими государствами.