https://news.day.az/society/1186873.html В Баку создали десятки новых остановок для такси
В Баку создали десятки новых остановок для такси
В течение года в Баку была создана еще 21 остановка для такси.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).
"За отчетный период также были приведены в соответствие с необходимыми требованиями тротуары общей протяженностью 657 метров, отремонтированы 256 автобусных остановок, на железнодорожных переездах установлены 218 дорожных знаков", - сказали в БТА.
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