В течение года в Баку была создана еще 21 остановка для такси.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

"За отчетный период также были приведены в соответствие с необходимыми требованиями тротуары общей протяженностью 657 метров, отремонтированы 256 автобусных остановок, на железнодорожных переездах установлены 218 дорожных знаков", - сказали в БТА.