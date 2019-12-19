Азербайджанский чай удостоен в Канаде звания лучшего чая.

Об этом сказал Trend в четверг руководитель ООО "Yaşıl Çay" Араз Ягубов, передает Day.Az.

По его словам, недавно предприятие посетили представители Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).

"Нам сообщили, что FAO отправила в Канаду образцы азербайджанского чая, где наш чай и другие виды чая прошли тестовую проверку. В результате азербайджанский чай был удостоен звания лучшего среди других сортов этого напитка", - сказал Ягубов.