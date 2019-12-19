"Нахождение медицинских учреждений в составе министерства либо другого учреждения не является обязательным".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом журналистам сказал заместитель министра здравоохранения Рагим Алиев. По его словам, бесплатная медицина не оправдала себя:

"Бесплатная медицина - большой груз для государства и очень большая проблема. В развитых странах население лечится по обязательному медицинскому страхованию. Качество медицинских услуг, предоставляемых населению медицинским страхованием, будет повышено, независимо от того, кому подчиняются медицинские учреждения".

Р.Алиев отметил, что министерство проводит и будет проводить политику государства в сфере здравоохранения.

Он подчеркнул, что поэтапная передача медицинских учреждений Государственному агентству по обязательному медицинскому страхованию будет продолжена в 2020 году.