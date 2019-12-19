Мигрень или головная боль - ФОТО (R)
Головная боль - это мучительное и лишающее возможностей нормально функционировать состояние, возникающее в случае немногочисленных типов первичной головной боли, таких как мигрень, головная боль напряжения и т.д. Мигрень - пароксизмально протекающее заболевание нервной системы, проявляющееся приступами сильной и мучительной головной боли одностороннего характера, сопровождающееся тошнотой, рвотой, плохой переносимостью яркого света, громких звуков, после приступа сонливостью и вялостью. Длительность приступа индивидуальна: он может продолжаться от 2 до 72 часов.
Причины возникновения мигрени. Причины мигрени до сих пор изучаются, но ученые выявили, что предрасположенность к заболеванию передается по наследству, по женской линии. Именно поэтому мигрень у женщин регистрируется значительно - 1,5-2 раза чаще, чем у мужчин. Пик распространенности среди женщин - 40 лет, среди мужчин - 35 лет. Механизм развития болей при мигрени связывают с активацией ядра тройничного нерва, что приводит сначала к спазму, а затем к расширению артерий головного мозга, что и становится причиной появления мигрени.
Диагностика мигрени. Диагноз мигрени обычно выставляется на основании жалоб, после беседы с больным и его осмотра. Обычно описания характера боли и сопутствующих симптомов бывает достаточно. И все же жалобы на головные боли пациенты предъявляют довольно часто, и их причины могут быть очень разнообразны. Поэтому необходимо полное обследование.
Тест "ID Migraine". Для того, чтобы разобраться - вас мучает мигрень или же обычная головная боль, следует внимательно проанализировать ее проявления с помощью этого теста.
За последние 3 месяца сопровождалась ли ваша головная боль следующими симптомами?
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1.
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Тошнотой или рвотой
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ДА
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НЕТ
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2.
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Непереносимостью света и звуков
|
ДА
|
НЕТ
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3.
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Ограничивала ли головная боль вашу работоспособность,
учебу или повседневную дела как минимум на один день?
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ДА
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НЕТ
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Если вы ответили "да" хотя бы на два вопроса, то с вероятностью 93% у вас мигрень.
Лечение мигрени. Лечение включает в себя два подхода: первое - помощь во время приступа, второе - профилактические мероприятия для снижения интенсивности и частоты приступов.
Как снять боль при приступе мигрени? Принимайте препарат, как только почувствуете наступление приступа. Если перетерпеть боль при мигрени, она будет только нарастать и через 20 минут после начала эффект от обезболивающего и сосудосуживающего препарата будет намного ниже. Если анальгетики не помогают или не могут быть использованы из-за необходимости частого приема, препаратом выбора становятся триптаны (элетриптан, суматриптан), являющиеся производными серотонина, который играет важную роль в патогенезе мигрени.
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