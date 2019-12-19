Головная боль - это мучительное и лишающее возможностей нормально функционировать состояние, возникающее в случае немногочисленных типов первичной головной боли, таких как мигрень, головная боль напряжения и т.д. Мигрень - пароксизмально протекающее заболевание нервной системы, проявляющееся приступами сильной и мучительной головной боли одностороннего характера, сопровождающееся тошнотой, рвотой, плохой переносимостью яркого света, громких звуков, после приступа сонливостью и вялостью. Длительность приступа индивидуальна: он может продолжаться от 2 до 72 часов.

Причины возникновения мигрени. Причины мигрени до сих пор изучаются, но ученые выявили, что предрасположенность к заболеванию передается по наследству, по женской линии. Именно поэтому мигрень у женщин регистрируется значительно - 1,5-2 раза чаще, чем у мужчин. Пик распространенности среди женщин - 40 лет, среди мужчин - 35 лет. Механизм развития болей при мигрени связывают с активацией ядра тройничного нерва, что приводит сначала к спазму, а затем к расширению артерий головного мозга, что и становится причиной появления мигрени.

Диагностика мигрени. Диагноз мигрени обычно выставляется на основании жалоб, после беседы с больным и его осмотра. Обычно описания характера боли и сопутствующих симптомов бывает достаточно. И все же жалобы на головные боли пациенты предъявляют довольно часто, и их причины могут быть очень разнообразны. Поэтому необходимо полное обследование.

Тест "ID Migraine". Для того, чтобы разобраться - вас мучает мигрень или же обычная головная боль, следует внимательно проанализировать ее проявления с помощью этого теста.

За последние 3 месяца сопровождалась ли ваша головная боль следующими симптомами?

1. Тошнотой или рвотой ДА НЕТ 2. Непереносимостью света и звуков ДА НЕТ 3. Ограничивала ли головная боль вашу работоспособность, учебу или повседневную дела как минимум на один день? ДА НЕТ Если вы ответили "да" хотя бы на два вопроса, то с вероятностью 93% у вас мигрень.

Лечение мигрени. Лечение включает в себя два подхода: первое - помощь во время приступа, второе - профилактические мероприятия для снижения интенсивности и частоты приступов.

Как снять боль при приступе мигрени? Принимайте препарат, как только почувствуете наступление приступа. Если перетерпеть боль при мигрени, она будет только нарастать и через 20 минут после начала эффект от обезболивающего и сосудосуживающего препарата будет намного ниже. Если анальгетики не помогают или не могут быть использованы из-за необходимости частого приема, препаратом выбора становятся триптаны (элетриптан, суматриптан), являющиеся производными серотонина, который играет важную роль в патогенезе мигрени.

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