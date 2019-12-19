В рамках конкурса "Социальные проекты", объявленного в 2019 году Общественным объединением "Региональное развитие" Фонда Гейдара Алиева, 20-21 декабря в Азербайджане впервые будет проведен фестиваль пожилых "Третья весна", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Первый день фестиваля - 20 декабря - пройдет в Баку, Сумгайыте, Гяндже и Мингячевире. Заключительное мероприятие фестиваля состоится 21 декабря в киноцентре "Низами" в Баку.

Цель проекта "Третья весна", реализуемого Общественным объединением, заключается в том, чтобы расширить круг охвата пожилых, пропагандировать активный образ жизни, создавать для них возможности самозанятости, улучшить их психологическое состояние и состояние здоровья.

После фестиваля "Третья весна" в рамках проекта для эффективной организации досуга пожилых в городе Шамахы планируется ввод в эксплуатацию Центра "Yaşa Mərkəzi".

Во время фестиваля будут организованы сценические выступления, мастер-классы, выставки и игры, в которые пожилые люди играли в детстве.

В фестивале могут участвовать все лица пожилого возраста.

Участники могут прийти на фестиваль "Третья весна" с детьми и внуками.

Все, кто желает принять участие в фестивале, могут связаться по телефону - (99455) 704 20 18.