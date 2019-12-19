https://news.day.az/society/1186934.html В Баку автомобиль врезался в ограждение - ВИДЕО
В Баку автомобиль врезался в ограждение - ВИДЕО
Произошедшее в Баку ДТП попало на камеры видеонаблюдения.
Как передает Day.Az со ссылкой на Avtosfer.az, инцидент произошел в темное время суток.
Один из автомобилей нарушил правило движения по полосам и задел другую машину. Нарушитель не смог справиться с управлением, в результате чего автомобиль выехал на островок безопасности, а потом врезался в ограждение на въезде на мост.
В результате аварии пострадал водитель.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре