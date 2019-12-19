Произошедшее в Баку ДТП попало на камеры видеонаблюдения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Avtosfer.az, инцидент произошел в темное время суток.

Один из автомобилей нарушил правило движения по полосам и задел другую машину. Нарушитель не смог справиться с управлением, в результате чего автомобиль выехал на островок безопасности, а потом врезался в ограждение на въезде на мост.

В результате аварии пострадал водитель.

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