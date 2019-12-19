20 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Утром местами будет туман. Умеренный северо-западный ветер в полдень временами будет усиливаться.

Как сообщили Day.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха составит на Абшеронском полуострове ночью 3-6, днем 11-14, в Баку ночью 4-6, днем 12-14 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы - повысится с 766 до 770 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 70-80%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана в основном будет без осадков, но вечером в некоторых восточных районах ожидается изморось. Местами будет туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 0-5, днем 11-16 градусов тепла, в горах ночью 0-5, днем 6-11 градусов тепла.

20 декабря на Абшеронском полуострове будет преобладать умеренный северный ветер, это благоприятно повлияет на здоровье метеочувствительных людей.