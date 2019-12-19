По сравнению с мировым опытом азербайджанская модель ОМС отличается максимально чутким подходом к интересам граждан, сообщает Trend , ссылаясь на комментарии аналитика Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Масумы Талыбовой, передает Day.Az.

"Государство, как всегда, берет на себя основной бюджет финансирования и предусматривает выделение из бюджета 90 манатов (в общей сложности 900 миллионов манатов по стране) на каждого гражданина. Кроме того, платежи будут полностью оплачены государством в первом квартале 2020 года. А граждане начнут платить с первого апреля.

Установлено взимание с работодателей не относящихся к нефтегазовой сфере и занятых в частном секторе - с применением коэффициента 0,5 процента к части, превышающей 8000 манатов заработной платы сотрудника - один процент от суммы до 8000 манатов от фонда оплаты труда (включая 8000 манатов), а с работодателей, относящихся к нефтегазовой сфере и занятых в государственном секторе - с применением коэффициента 0,5 процента к части, превышающей 8000 манатов (включая 8000 манатов) - два процента от суммы до 8000 манатов от фонда оплаты труда.

Безработное население, пенсионеры, студенты, обучающиеся в очной форме, граждане, получающие социальные пособия, лица, занимающиеся сельским хозяйством (фермеры, работающие в индивидуальном и групповом порядке), освобождаются от оплаты. А для граждан, получающих медицинские услуги, размер платежа, приходящегося только на их долю, не ограничивается указанной суммой. Гражданин при необходимости сможет получить эти услуги без ограничения", - отметила Талыбова.

"После формирования бюджета Агентства по обязательному медицинскому страхованию, собранные средства будут направлены на оплату медицинских услуг, улучшение медицинского обслуживания, инфраструктуры здравоохранения, расширение комплекса услуг, оказываемых гражданам. Бюджет одного года будет использоваться в следующем году, если он не будет израсходован", - сказала Талыбова.

"В то же время, качество услуг, их прозрачность будут контролироваться медицинской экспертизой агентства. Граждане, недовольные качеством лечения или других услуг, будут приглашаться в агентство для разрешения вопросов о повышении качества услуг. Применение услуг будет осуществляться поэтапно для всей страны. Основной причиной этого является необходимость определенного времени для оценки потенциала 3042 медицинских учреждений и соответствия качества услуг стандартам качества. Первоначально внедрение начнется с северных районов", - подытожила Талыбова.