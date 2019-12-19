В связи с муниципальными выборами, которые будут проведены 23 декабря, органы внутренних дел Азербайджана с 22 по 25 декабря будут нести службу в усиленном режиме.

Министр внутренних дел, генерал-полковник Вилаят Эйвазов подписал приказ о дополнительных мерах по охране правопорядка, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД.

В день муниципальных выборов будет увеличено число нарядов постовой патрульной службы.

В приказе говорится, что в соответствии с пунктом 104-14 Избирательного кодекса, за исключением случаев участия в качестве избирателя в процессе голосовании, присутствие сотрудника полиции в избирательном участке во время голосования запрещено. Сотрудник полиции в форме может входить в избирательный участок только по решению участковой избирательной комиссии и по приглашению председателя участковой избирательной комиссии для восстановления общественного порядка и незамедлительно должен покинуть участок после восстановления порядка.