В Азербайджанском медицинском университете на уровне бакалавриата будут готовить соответствующих медработников среднего звена. Это будет способствовать обеспечению потребностей в новых кадрах в регионах, селах, в более отдаленных местностях страны.

Как сообщает в четверг Trend, об этом на конференции "Неинфекционные заболевания и стратегии борьбы с ними" сказал заведующий отделом политики здравоохранения и планирования Центра здравоохранения и реформ министерства здравоохранения Набиль Сеидов, передает Day.Az.

По его словам, в большинстве европейских стран для общественного здравоохранения ведется подготовка соответствующих медработников среднего звена.

"В отличие от обычных медработников среднего звена, они обладают более обширными знаниями и могут вести профилактическую работу. И в Азербайджане есть необходимость в подготовке подобных кадров и в этой сфере уже начата работа. Кадры среднего медицинского звена, которые будут подготовлены на уровне бакалавриата в Азербайджанском медицинском университете, смогут вести профилактическую работу", - сказал Сеидов.