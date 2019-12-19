В Зальцбурге состоялся межкультурный кулинарный фестиваль.

Как сообщили Trend из общества азербайджанцев Австрии, представители диаспор из различных стран на протяжении всего дня демонстрировали национальную кухню гостям фестиваля, передает Day.Az.

Азербайджан на этом фестивале представило общество азербайджанцев Австрии. Общество продемонстрировало на фестивале различные блюда азербайджанской кухни и, в первую очередь, шах-плов.

Было отмечено, что участие в подобном мероприятии вносит большой вклад в узнаваемость азербайджанской культуры и кухни в мире.