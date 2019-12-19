В отношении лиц, уклоняющихся от безналичных платежей, в Азербайджане будут введены серьезные финансовые санкции. Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство по налогам, передает Day.Az.

В сообщении министерства отмечается, что, согласно статье 58.7 налогового кодекса, за исключением случаев по осуществлению торговой деятельности, предусмотренной статьей 13.2.63 Кодекса, за нарушение правил ведения наличных денежных расчетов, то есть ведение наличных расчетов с населением без применения контрольно-кассовых аппаратов или бланков строгой отчетности (без установки контрольно-кассовых аппаратов, при отсутствии бланков строгой отчетности в установленных законодательством формах или без внесения суммы, уплаченной наличными), с использованием контрольно-кассовых аппаратов, не прошедших регистрацию в налоговых органах или не отвечающих техническим требованиям, без использования бланков строгой отчетности, установленных законодательством, или с использованием бланков строгой отчетности, не соответствующих форме, утвержденной в установленном порядке, невыдачу чеков или других бланков строгой отчетности, подлежащих выдаче покупателю, банковских

выписок, подлежащих выдаче клиенту со стороны банковских отделений по обмену валюты или выдачу с указанием суммы ниже оплаченной, за нарушение правил ведения регистрации наличных расчетов с населением при приостановлении использования контрольно-кассовых аппаратов, в отношении налогоплательщика, в случае если такой случай произошел впервые за календарный год применяется финансовая санкция на сумму 1000 манатов, в случае если такой случай произошел во второй раз за календарный год - на сумму 3000 манатов, в случае если за календарный год такой случай происходит в третий и более раз - на сумму 6000 манатов.

Согласно изменениям, предлагаемым внести в Налоговый кодекс, с 2020 года эти финансовые санкции будут применяться и за не установку PОS-терминалов.