В соответствии с распоряжением, подписанным Президентом Ильхамом Алиевым в связи с 70-летием шейх уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде и 40-летием его деятельности, Государственный комитет по работе с религиозными структурами провел юбилейные мероприятия в Нахчыванской Автономной Республике.

Как передает Day.Az со ссылкой на qafqazinfo.az, в рамках юбилейных мероприятий председатель Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде принял участие в церемонии открытия недавно построенной в деревне Дырныс Ордубадского района "Мечети Аллахшукюр".

По сообщению пресс-службы УМК, Государственным агентством по работе с религиозными структурами Нахчыванской Автономной Республики новой мечети было выдано свидетельство №19 о государственной регистрации. Документ был представлен председателю Управления мусульман Кавказа.