Соответствующие меры по профилактике инфаркта миокарда и инсульта должны быть предприняты специалистами здравоохранения как в первичной, так и вторичной медицинской помощи.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заведующий отделом политики здравоохранения и планирования Центра здравоохранения и реформ министерства здравоохранения Азербайджана Набиль Сеидов на конференции, посвященной неинфекционным заболеваниям и стратегий борьбы с ними.

По его словам, неинфекционные заболевания являются самыми смертельными заболеваниями в Азербайджане.

Сеидов отметил, что пациенты с высоким уровнем холестерина, гипертонией, диабетом должны регистрироваться, консультироваться с ними, менять свое поведение и принимать соответствующую медикаментозную терапию.

Чиновник сказал, что "План действий по борьбе с неинфекционными заболеваниями на 2015 год" истекает в следующем году, добавив, что новый план действий на следующие 5-10 лет после 2020 года должен определить новые приоритеты и определить соответствующие приоритеты.