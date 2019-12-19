Глядя на результаты STEPS 2017 в Азербайджане, можно увидеть, что уровень курения среди мужчин выше.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал доктор медицинских наук и философии, руководитель программы по профилактике и контролю неинфекционных заболеваний при ВОЗ Иво Раковац.

По его словам, число курильщиков в Азербайджане составляет около 50 процентов.

"Этот показатель не сильно изменился по сравнению с результатами опроса 2011 года. Мы обеспокоены количеством курильщиков в Азербайджане за последние 6 лет. Во многих европейских странах наблюдается снижение курения. Нужно сократить число курящих на 30 процентов".

Представитель ВОЗ считает, что потребление алкоголя в Азербайджане не является большой проблемой, и в 2017 году потребление алкоголя немного снизилось по сравнению с 2011 годом.

Раковац также отметил, что потребление фруктов и овощей в Азербайджане очень низкое: "Согласно опросу, около 90 процентов населения не ест рекомендуемое количество фруктов и овощей в течение дня. Это вызывает особую обеспокоенность".