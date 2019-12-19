Применение ОМС положительно скажется на социально-экономическом благополучии граждан Азербайджана, общем развитии страны, на доверии населения системе здравоохранения, а также будет способствовать повышению благосостояния медицинского персонала и повышению уровня материально-технической базы здравоохранения. Об этом сообщает Trend, ссылаясь на комментарии аналитика Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Масумы Талыбовой, передает Day.Az.

"В первую очередь повысится зарплата врачей. Оплата труда будет производиться Агентством по единому тарифному графику (кроме того, в бонусной форме будут выплачиваться надбавки). На практике уже доказано положительное влияние ОМС в данном вопросе. Так, зарплата врачей, работающих в пилотном проекте, была в 2,5-3 раза больше, чем у других. Среди специализированных врачей есть и врачи, получающие зарплату в размере 7-8 тысяч манатов", - сказала Талыбова.

"Систематизация, цифровизация услуг, внедрение системы электронной очереди, алгоритмическая направленность обращений по соответствующим группам услуг (сначала к семейному врачу, а затем к врачам, специализирующимся в той или иной области), создание соответствующих медицинских протоколов, окажет положительное влияние в деле повышения качества предоставляемых услуг для граждан и будет способствовать более эффективной организации деятельности врачей, позволит им более оперативно предоставлять медицинские услуги", - отметила аналитик.

По ее словам, внедрение указанных алгоритмов приведет к своевременному выявлению, а также качественному и эффективному лечению заболеваний как врачами общего профиля, так и специализированными специалистами, а равно будет способствовать профилактике заболеваний.

"Роль семейного врача в правильной диагностике, своевременном выявлении заболеваний и направлении больных к специализированным врачам по назначению, по сути незаменима. Неслучайно, проведенное во Франции в 2010 году исследование показало, что наличие большого количества семейных врачей привело к снижению количества ранних смертей. Именно по этой причине рекомендуемое в мировой практике количество семейных докторов должно быть не менее 50 процентов от общего числа специализированных врачей", - сказала Талыбова.

"Что касается положительного эффекта для врачей, то увеличение количества обращений к семейным врачам предотвратит потерю времени как у специализированных врачей, так и у самих граждан, снизится нагрузка на квалифицированных врачей, тем самым повысится качество обслуживания. Кроме того, следует отметить положительное влияние обязательного медицинского страхования на улучшение инфраструктуры медицинских учреждений со стороны агентства, что позволит врачам работать более эффективно", - подытожила эксперт.