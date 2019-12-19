29 октября на пересечении улиц 28 Мая и Пушкина в Насиминском районе Баку таксист сбил переходившего дорогу правозащитника Огтая Гюльалыева. В результате у него диагностировали кровоизлияние в мозг. 

Как передает Day.Az со ссылкой на qafqazinfo.az, в данный момент он проходит лечение в Турции. Его лечащий врач Бюлент Кяхъяоглу рассказал о состоянии его здоровья. 

По его словам, вероятность того, что О.Гюльалыев выйдет из комы высока. Однако из-за сильной травмы головы назвать точные даты невозможно. 

Отметим, что, так как он продолжает пребывать в коме, продолжается его лечение в Турции при содействии Фонда Гейдара Алиева. 

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