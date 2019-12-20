Агентство пищевой безопасности Азербайджана обратилось к потребителям
Агентство пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана уделяет особое внимание участию потребителей в процессе обеспечения продовольственной безопасности, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Агентство, передает Day.Az.
Информация, поступающая от граждан во время проводимых проверок, имеет особое значение, каждое обращение и жалоба, поступающие на call-center - "1003" Агентства, принимаются во внимания и оперативно решаются. В деле усиления общественного контроля важно участие каждого потребителя.
Агентство раз просит граждан не оставаться равнодушным к негативным случаям в связи с пищевой безопасностью и сообщать на call-center - "1003" Агентства информацию в случаях, когда они сталкиваются с нарушениями в данной сфере.
С видеообращением можно ознакомиться по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=AlpwklbcEqc
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