В Азербайджане изучается зарубежный опыт для применения частной судебной экспертизы.

Об этом сказал начальник Центра судебной экспертизы министерства юстиции Фуад Джавадов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Руководитель Центра коснулся вопросов по применению механизма частной экспертизы: "Эксперт - это лицо, обладающее особыми знаниями по той или иной области. Его подготовка включает специальную программу и ему выдается свидетельство. Но есть стратегические вопросы, которые не могут рассматриваться частным экспертом, полномочие о принятии заключения в уголовных делах относится к полномочиям государственной экспертизы. К этой сфере относятся баллистическая и судебно-медицинская экспертизы, экспертиза ценных бумаг и другие подобные экспертизы. В сфере частной экспертизы будут применяться экспертизы, касающиеся гражданских и административных дел".