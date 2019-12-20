В Азербайджане судебный эксперт не сможет задерживать заключение экспертизы по какому-либо делу.

Об этом сказал председатель Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, согласно новым изменениям эксперт несет полную ответственность в этом вопросе: "В соответствии с новыми изменениями, в случае, если эксперт не предоставит заключения в установленный срок, Центр экспертизы будет оштрафован. Поэтому эксперт будет крайне внимательным в этом вопросе. Иными словами, эксперт и Центр экспертизы будут заинтересованы в своевременном представлении суду результатов экспертизы. По новому законодательству, участники судебного процесса по гражданским делам, административным спорам и административным нарушениям по своей инициативе и за свой счет могут заказать проведение экспертизы государственным органам или частным судебным экспертам, осуществляющим экспертизу, и могут представить в суд заключение этой экспертизы".