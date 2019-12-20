В Азербайджане частные эксперты также будут нести, согласно законодательству, ответственность за вынесенное заключение.

Об этом сказал начальник Центра судебной экспертизы министерства юстиции Фуад Джавадов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он отметил, что все положения, предусмотренные законодательством в связи с экспертизой, касаются и сферы частной экспертизы.

"Наряду с правами, предусмотренными в законе в связи с экспертизой, проводимой частными экспертами в рамках их полномочий, они также несут ответственность за вынесенное заключение", - сказал Джавадов.

По его словам, участник судебного процесса сам сможет выбрать, какую выбрать экспертизу - государственную или частную.