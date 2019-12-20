Скончался народный художник Азербайджана - ФОТО
Скончался народный художник Азербайджана Джамиль Муфидзаде.
Как сообщили АПА в министерстве культуры, 85-летний художник скончался 20 декабря, передает Day.Az.
Произведения Дж.Муфидзаде хранятся в Азербайджанском государственном музее искусств, Государственной картинной галерее, Государственном музее искусств народов Востока (Москва), доме-музее Максима Горького (Москва) , в Музее Людвига (Германия), Музее искусств Улан-Батора (Монголия), частных коллекциях Франции и других стран.
Художник возглавлял кафедру "Графика" Азербайджанской государственной академии художеств, является автором учебника "Офорт".
За заслуги в развитии изобразительного искусства Азербайджана Муфидзаде в 1982 году было присвоено почетное звание заслуженного художника, в 2002 году - народного художника.
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