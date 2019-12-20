Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, сообщает Day.Az со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Утром местами туман, слабая морось, северо-западный ветер днем сменится юго-восточным ветром.

Температура воздуха составит на Абшеронском полуострове ночью 4-7, днем - 10-13, в Баку ночью - 4-6, днем - 11-13 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 769 мм ртутного столба, относительная влажность - 70-80 процентов.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, однако ночью и утром в ряде восточных районов ожидается морось, в отдельных местах туман, ветер западный.

Ночью - 2-7, днем - 8-13 градусов тепла, в горах ночью - 1-5, днем - 6-11 градусов тепла.