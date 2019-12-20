Зачастую конфликты между соседями возникают по причине превышения допустимости уровня шума, что нарушает покой отдыхающих в ночное время граждан.

Как передает Day.Az, в социальных сетях в ленте часто встречаются посты, в которых жители Баку жалуются на шум, музыку, проведение ремонтных работ со стороны соседей. Чаще жалобы поступают от граждан, проживающих в многоквартирных домах.

Граждане интересуются, что нужно делать в этих ситуациях, куда нужно обращаться и какое нарушение ждет нарушителя покоя?

Для начала разберем, что входит в понятие "нарушение покоя граждан".

Сюда можно отнести:

-крики, свист, пение, игра на музыкальных инструментах;

-превышение громкости телевизора или устройств, воспроизводящих аудиозвуки;

-проведение переустройства, перепланировки, ремонтных работ в многоквартирном доме;

-проведение земляных, строительных и иных работ с применением механических средств и технических устройств.

Вопрос нарушения покоя граждан регламентируется Кодексом об административных проступках Азербайджанской Республики.

Так, согласно статье 521 Кодекса об административных проступках, нарушение правил борьбы с бытовым шумом - это

Издание шума, громкое пение, громкая игра на музыкальных инструментах, включение на полную мощность телевизоров, радиоприемников, магнитофонов и иной аппаратуры, нарушение иным способом требований борьбы с бытовым шумом в квартирах, в подъездах и во дворах жилых домов, на улицах, в местах отдыха в других общественных местах ночью с 24 часов до 7 часов.

Ваши действия

Итак, если вам не дают отдыхать в установленный законодательством период времени (с 24 часов ночи до 7 часов утра), в первую очередь, нужно обратиться в полицию. Вам потребуется запастись доказательствами. Запишите звуки на диктофон или камеру телефона. Необходимо позвонить на горячую линию МВД "102" и сообщить о случившемся. Сотрудники полиции должны незамедлительно прибыть на место происшествия и провести профилактическую беседу с нарушителями и, если потребуется, составить протокол. Обратиться в полицию можно и в том случае, если источник шума находится в подъезде, во дворе или на расположенной вблизи строительной площадки.

Также, если вы знаете номер вашего участкового, вы можете обратиться к нему. Помните, что принять заявление - его прямая обязанность. Кроме того, можно подать участковому коллективное заявление.

Ответственность и последствия

Влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от 150 манатов до 200 манатов, должностных лиц - от 200 манатов до 500 манатов.