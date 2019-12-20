Сотрудники Агентства пищевой безопасности (АПБ) и Главного управления общественной безопасности МВД провели рейд на предприятии по переработке птичьего мяса, принадлежащего физическому лицу Бабаеву Джейхуну Рафиг оглу, расположенном по адресу - улица Школьная в поселке Говсан Сураханского района Баку, передает Day.Az со ссылкой на Агентство.

В ходе рейда было установлено, что предприятие функционирует в антисанитарных условиях, без соблюдения требований нормативно-правовых актов в сфере пищевой безопасности.

Также выяснилось, что заготовка, хранение и продажа продукции животного происхождения и сырья осуществляется с нарушениями требований действующего законодательства.

На основании выявленных фактов было принято решение об ограничении деятельности предприятия.