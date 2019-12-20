27 ноября студенты Технического университета выбрали студента-ректора путем голосования.

Среди кандидатов были 7 человек, представивших свои платфомы перед избирательной комиссией, состоящей из сотрудников университета.

После выступлений состоялось анонимное голосование. Согласно правилам, каждый кандидат мог проголосовать за себя и одного человека.

Как передает Day.Az, по результатам голосования первым студентом-ректором АзТУ стал студент 2-го курса факультета "Информационные и коммуникационные технологии" Али Абдуллазаде.

После выборов ректор АзТУ Вилаят Велиев принял студента-ректора Али Абдуллазаде и пожелал ему успехов в деятельности.