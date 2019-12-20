https://news.day.az/society/1187401.html В Азербайджане студент стал ректором - ФОТО
В Азербайджане студент стал ректором - ФОТО
27 ноября студенты Технического университета выбрали студента-ректора путем голосования.
Среди кандидатов были 7 человек, представивших свои платфомы перед избирательной комиссией, состоящей из сотрудников университета.
После выступлений состоялось анонимное голосование. Согласно правилам, каждый кандидат мог проголосовать за себя и одного человека.
Как передает Day.Az, по результатам голосования первым студентом-ректором АзТУ стал студент 2-го курса факультета "Информационные и коммуникационные технологии" Али Абдуллазаде.
После выборов ректор АзТУ Вилаят Велиев принял студента-ректора Али Абдуллазаде и пожелал ему успехов в деятельности.
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