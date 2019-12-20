Сегодня в поселке Бина Хазарского района была произведена газификация 471 частного дома нового жилого массива, передает Day.Az со ссылкой на производственное объединение (ПО) "Азеригаз".

В новом жилом массиве было проложено 38,735 тысячи метров газовых линий различного диаметра, в домах установлены газовые регуляторы и счетчики газа.

В мероприятии приняли участие генеральный директор ПО "Азеригаз" Руслан Алиев, глава Исполнительной власти Хазарского района Эльшан Салахов, жители массива и работники газового хозяйства. Было отмечено, что в этом году, в рамках государственной программы газификации Баку и прилегающих территорий, была начата прокладка газовых линий в 22 жилых массивах.

В настоящее время подачей природного газа обеспечено шесть массивов, в остальных - завершаются работы.

Отметим, что ПО "Азеригаз" осуществляет транспортировку, распределение и продажу природного газа на территории Азербайджана. "Азеригаз" также обеспечивает транспортировку природного газа, добываемого SOCAR, в Иран, Грузию и Россию.