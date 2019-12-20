Уточнена информация о госпитализации Народного артиста Азербайджана Джанали Акперова, передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az.

Дочь артиста Севиндж ханум рассказала Oxu.Az о самочувствии отца: "Сейчас он чувствует себя очень хорошо. Была незначительная проблема с ногами, но сейчас все хорошо. Нужно было пройти 10-дневный курс лечения, поэтому его поместили в больницу. Завтра его выпишут".

Отметим, что Заслуженный артист Бабек Нифталиев на своей странице в Instagram разместил видео, снятое в Центральной клинической больнице, где лежит Д.Акперов.

Народный артист перенес недавно инсульт, в связи с чем у него возникли проблемы с ногами.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.