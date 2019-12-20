В Азербайджане всем строительным проектам, которым требуется экологическое заключение, оно будет выдаваться после общественных слушаний.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал начальник Управления государственной экспертизы министерства экологии и природных ресурсов Мирсалам Гамбаров, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, главная цель - это открытая оценка всех строительных, производственных и других проектов, являющихся объектом экологической экспертизы, с участием общественности и заинтересованных сторон.

"Поэтому один раз в месяц в Управлении государственной экспертизы организуется общественное слушание для объективной оценки всех представленных объектов с экологической точки зрения, обеспечения прозрачности и информирования общественности. В слушаниях участвуют стороны, представившие проект, исполнительные и муниципальные структуры, представители НПО, эксперты, жители этой территории и представители медиа. Заключение всем строительным проектам будет выдаваться только после общественных слушаний".