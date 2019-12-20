Заключение о вырубке деревьев в зоне строительства для расширения Хырдаланского круга было дано после общественных слушаний.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал начальник Управления государственной экспертизы министерства экологии и природных ресурсов Мирсалам Гамбаров, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, деревья сохранены там, где это было возможно.

"Учитывая государственное значение проекта, необходимость в обеспечении комфорта населения и предотвращения дорожных заторов, после общественных слушаний и консультаций было дано положительное заключение. Но с условием, что на той территории или в другом подходящем месте будет посажено больше деревьев", - сказал Гамбаров.

Начальник управления отметил, что на этой дороге люди часами стоят в "пробках", теряя время: "Особо отмечу, что для нас важнее экологические факторы, охрана окружающей среды, безотносительно формы и содержания проекта. Поэтому все подобные проекты проходят общественные слушания и после консультаций с общественностью принимается решение о даче заключения".