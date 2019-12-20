https://news.day.az/society/1187482.html Суд принял решение по делу экс-главы ИВ Агстафинского района
Суд принял решение по делу экс-главы ИВ Агстафинского района
В отношении экс-главы исполнительной власти Агстафинского района Низамеддина Гулиева избрана мера пресечения арест.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на заседании под председательством судьи Айтен Алиевой рассмотрено представление Службы государственной безопасности (СГБ) об избрании меры пресечения в отношении Гулиева.
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