В отношении экс-главы исполнительной власти Агстафинского района Низамеддина Гулиева избрана мера пресечения арест.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на заседании под председательством судьи Айтен Алиевой рассмотрено представление Службы государственной безопасности (СГБ) об избрании меры пресечения в отношении Гулиева.

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