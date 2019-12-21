https://news.day.az/society/1187552.html Трагедия в Баку: дети отравились угарным газом
Трагедия в Баку: дети отравились угарным газом
В Сабунчинском районе Баку трое детей отравились угарным газом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в поселке Рамана, в доме на улице Буньядзаде, 26.
В больницу срочно доставлены Исмаилзаде Мухаммед Самир оглу 2011 г.р., Исмаилзаде Гусейн Самир оглу 2015 г.р., Исмаилзаде Захра Самир гызы 2019 г.р.
Дети помещены в реанимацию.
Состояние их оценивается как среднетяжелое.
По сообщению, комната, где спали дети, отапливалась кустарной газовой печью, что могло привести к скоплению в помещении угарного газа.
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