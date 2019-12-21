В Сабунчинском районе Баку трое детей отравились угарным газом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в поселке Рамана, в доме на улице Буньядзаде, 26.

В больницу срочно доставлены Исмаилзаде Мухаммед Самир оглу 2011 г.р., Исмаилзаде Гусейн Самир оглу 2015 г.р., Исмаилзаде Захра Самир гызы 2019 г.р.

Дети помещены в реанимацию.

Состояние их оценивается как среднетяжелое.

По сообщению, комната, где спали дети, отапливалась кустарной газовой печью, что могло привести к скоплению в помещении угарного газа.