В Баку произошло ДТП со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло в поселке Маштага Сабунчинского района столицы. Житель столицы Насибов Роман Заман оглу (1973 г.р.) врезался на велосипеде в микроавтобус.

В результате ДТП Роман Насибов скончался на месте от полученных травм.

Ведется расследование.