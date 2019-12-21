https://news.day.az/society/1187615.html В Баку автобус сбил велосипедиста
В Баку автобус сбил велосипедиста
В Баку произошло ДТП со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло в поселке Маштага Сабунчинского района столицы. Житель столицы Насибов Роман Заман оглу (1973 г.р.) врезался на велосипеде в микроавтобус.
В результате ДТП Роман Насибов скончался на месте от полученных травм.
Ведется расследование.
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