В результате операции, проведенной в Мингячевире сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью, выявлена аптека, торгующая психотропными препаратами.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, в Главное управление поступила оперативная информация о продаже психотропных препаратов в аптеке "Сюбхан", расположенной в городе Мингячевир. В результате проведенной сотрудниками полиции операции аптека была взята под наблюдение. Факт реализации в аптеке психотропных лекарственных препаратов подтвердился. В ходе операции были задержаны продавец, житель Мингячевира Рашад Абдулазимов и владелец аптеки, житель Агдама Самир Мамедов.

Продавец Рашад Абдулазимов сообщил, что продавал психотропные лекарственные препараты по поручению владельца аптеки Самира Мамедова и ежедневно представлял ему отчеты о продажах.

С.Мамедов подтвердил, что продажа в аптеке психотропных лекарственных препаратов без надлежащей лицензии осуществлялась по его поручению.

По факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК АР, мужчины арестованы.

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