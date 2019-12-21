Девушка из скандального видео с ведущим Ульви Гасанли внесла ясность в ситуацию.

Как передает Day.Az, девушка сообщила, что видео является монтажным.

"Семья от меня отвернулась, брат хочет, чтобы я повесилась после такого позора. Это мотаж!".