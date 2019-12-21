https://news.day.az/society/1187624.html Девушка из скандального видео с азербайджанским ведущим заговорила - ВИДЕО
Девушка из скандального видео с азербайджанским ведущим заговорила - ВИДЕО
Девушка из скандального видео с ведущим Ульви Гасанли внесла ясность в ситуацию.
Как передает Day.Az, девушка сообщила, что видео является монтажным.
"Семья от меня отвернулась, брат хочет, чтобы я повесилась после такого позора. Это мотаж!".
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