Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана предоставило 21 частный дом семьям шехидов и гражданам, ставшим инвалидами при защите территориальной целостности, независимости и конституционного строя Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, им были переданы дома с современным ремонтом, построенные в Астаринском, Агдамском, Тертерском, Саатлинском, Имишлинском, Загатальском и других районах.

На церемонии вручения ключей было подчеркнуто, что в центре проводимой Президентом Ильхамом Алиевым социальной политики стоит фактор гражданина. Было отмечено, что с каждым годом расширяется государственная забота о семьях шехидов и лицах, ставших инвалидами в связи с защитой территориальной целостности, независимости и конституционного строя нашей страны.

В целом, до настоящего времени семьи шехидов и инвалиды войны получили 7256 квартир и домов. В последующий период эта работа будет продолжена.

Семьи шехидов, инвалиды Карабахской войны, члены их семей выразили удовлетворение мерами по усилению социальной защиты уязвимых групп населения. Они искренне поблагодарили Президента Ильхама Алиева за предоставленные им дома, и оказываемые внимание и заботу.