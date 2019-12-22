https://news.day.az/society/1187928.html Экстремальная зима в Азербайджане – головокружительный драйв с гигантским экскаватором - ФОТО - ВИДЕО
Экстремальная зима в Азербайджане – головокружительный драйв с гигантским экскаватором - ФОТО - ВИДЕО
Гости горнолыжного курорта Шахдаг стали свидетелями самого головокружительного соревнования зимы - Xtreme Xcavator, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Участники смогли показать свое мастерство на лыжах или сноуборде при большой скорости, набранной за счет центрифуги гигантского экскаватора.
В проекте участвовали только 20 заранее зарегистрированных и выбранных участников.
Жюри, состоящий из знаменитостей, выбрала самые интересные три выступления и победители получили дорогие призы от организаторов проекта. Гостям была представлена концертная программа Влады Ахундовой и афтерпати.
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