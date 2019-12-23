В Низаминском районе Баку произошло ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на проспекте Гейдара Алиева столкнулись автомобили марки BMW и Hyundai.

По словам владельца BMW, его автомобилем управлял сотрудник службы "трезвый водитель". ДТП произошло при выполнении им разворота на запрещенном участке дороги.

Инспекторы ДПС выясняют обстоятельства ДТП.

Авария стала причиной крупного затора на дороге.