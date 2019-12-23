В январе-октябре 2019 года среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в Баку увеличилась на 7,9% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составила 845,1 маната.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в результате комплексных социальных реформ, осуществленных соответствующими распоряжениями Президента Азербайджанской Республики, с 1 сентября минимальная заработная плата в стране была увеличена на 250 манатов, значительно увеличилась заработная плата государственных служащих, работников ряда государственных учреждений, предприятий и организаций, финансируемых из госбюджета, работников государственной нефтяной компании.

В связи с этим среднемесячная номинальная заработная плата по городу в октябре 2019 года достигла 923,8 маната, что на 21,2% больше, чем в октябре прошлого года.